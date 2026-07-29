Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: दो जूनियर हाईस्कूल की मान्यता मिली फर्जी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: बलरामपुर में फर्जी मान्यता के आधार पर विद्यालय चलाने का बड़ा मामला सामने आया है। लॉर्ड बुद्धा जूनियर हाई स्कूल और नंदिनी जूनियर हाई स्कूल की मान्यता अनुचित पाई गई है। शिक्षा विभाग ने प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच में फर्जी हस्ताक्षर पाए गए।

Balrampur News: दो जूनियर हाईस्कूल की मान्यता मिली फर्जी

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जिले में फर्जी मान्यता के सहारे विद्यालय संचालित करने का बड़ा मामला सामने आया है। मंडलीय स्तर की जांच में लॉर्ड बुद्धा जूनियर हाई स्कूल, गांगनार व नंदिनी जूनियर हाई स्कूल, श्रीनगर जुआथान की स्थायी मान्यता फर्जी मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने दोनों विद्यालयों के प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामला तब सामने आया जब दोनों विद्यालयों ने स्थायी मान्यता आदेश के आधार पर यू-डायस कोड जारी कराने के लिए आवेदन किया। दस्तावेज संदिग्ध लगने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें सत्यापन के लिए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), देवीपाटन मंडल, गोंडा के पास भेजा।

जांच में स्पष्ट हुआ कि मान्यता आदेश कूटरचित हैं तथा तत्कालीन मंडलीय अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर अंकित किए गए हैं। एडी बेसिक की रिपोर्ट मिलने के बाद बीएसए विकास चंद्र श्रीवास्तव ने पहले दोनों विद्यालयों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया, लेकिन प्रबंधकों की ओर से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद सदर खंड शिक्षा अधिकारी को संबंधित थाने में दोनों विद्यालयों के प्रबंधकों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही एफआईआर की प्रमाणित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।