Balrampur News: स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 15.27 ग्राम स्मैक, नकदी व तीन मोबाइल बरामद

Balrampur News: बलरामपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस ने स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आ

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस ने स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 15.27 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, बिक्री से प्राप्त नकदी, तीन मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्मैक की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर 500 रुपये प्रति पुड़िया बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि स्मैक की खेप कहां से लाई जाती थी और किन-किन क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति की जाती थी। पुलिस के अनुसार, 30 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि हरिहरगंज स्थित मंगल मैरिज हॉल के पास दो युवक स्मैक बेचने के उद्देश्य से आने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली देहात पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान बाबू उर्फ मिट्ठू लाल (28) निवासी ग्राम हसमुद्दीनपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर तथा शुभम तिवारी (25) निवासी ग्राम मटियारवा, थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच के रूप में हुई。

तलाशी की प्रक्रिया तलाशी के दौरान बाबू उर्फ मिट्ठू लाल के पास से 13.07 ग्राम तथा शुभम तिवारी के कब्जे से 2.20 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस प्रकार दोनों के पास से कुल 15.27 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, नशीले पदार्थों की बिक्री से प्राप्त 1,150 रुपये नकद, एक एवररेडी टॉर्च तथा रेडमी, सैमसंग और एक कीपैड मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर कब्जे में ले लिए।

आरोपियों का बयान पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे स्मैक की छोटी-छोटी पुड़िया तैयार कर 500 रुपये प्रति पुड़िया के हिसाब से बेचते थे। बिक्री से होने वाली आमदनी से वे अपने शौक और दैनिक खर्च पूरे करते थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि स्मैक की आपूर्ति किसके माध्यम से होती थी, इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और जिले में किन-किन स्थानों पर इसकी बिक्री की जाती थी। जल्द ही इस मामले में अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

कानूनी कार्रवाई पुलिस ने बताया कि तलाशी की कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा-50 के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कराई गई। बरामद स्मैक और अन्य सामान को विधिवत सील कर कब्जे में लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस का अभियान पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस धंधे में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।