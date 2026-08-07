Balrampur News: 600 में 436 आवासों का आवंटन निरस्त, तीन चरणों के सत्यापन में खुली पोल

Balrampur News: बलरामपुर। कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के आवासों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब डेढ़ दशक पहले गरीब परिवारों के लिए बनाए गए 600 आवासों में से 436 का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। जांच में 216 आवासों में मूल आवंटियों के स्थान पर दूसरे लोग काबिज मिले, जबकि 259 आवास लंबे समय से बंद पाए गए। आपत्तियों की जांच के बाद कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया। खाली हुए आवासों के सापेक्ष अब 243 वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आवास आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2010 में जिला मुख्यालय के आठ स्थानों पर मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत 600 आवासों का निर्माण कराया गया था।

समय बीतने के साथ इन आवासों में अनियमित कब्जे और आवंटियों के मकान बंद रखने की शिकायतें प्रशासन तक पहुंच रही थीं। जनता दर्शन और क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिली शिकायतों को जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने गंभीरता से लिया और सभी आवासों का स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद और जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम ने जांच की तो 216 आवासों में अवैध लोग रहते मिले, जबकि 259 आवासों पर ताले लटके पाए गए। प्रशासन ने कार्रवाई में पारदर्शिता बरतते हुए बंद आवासों के आवंटियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया। 15 दिन के भीतर अपर जिलाधिकारी के समक्ष आपत्ति और प्रार्थना पत्र मांगे गए। इस दौरान कुल 101 आपत्तियां प्राप्त हुईं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संयुक्त समिति ने इनकी दोबारा जांच की। जांच में महज 27 आपत्तियां सही मिलीं, जबकि 74 आपत्तियां गलत पाई गईं। इसके बाद तीन चरणों की जांच पूरी होने पर कुल 436 आवासों का आवंटन 25 अप्रैल 2026 को निरस्त कर दिया गया। निरस्त आवासों के पुन: आवंटन के लिए प्रशासन ने 30 अप्रैल से 10 मई तक आवेदन मांगे। प्रचार-प्रसार के बाद कुल 305 आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारी की तरफ से गठित पांच सदस्यीय समिति ने आवेदनों का सत्यापन किया। जांच में 243 परिवार पात्र और 62 अपात्र मिले। अब पात्र पाए गए 243 आवास विहीन परिवारों को आवंटन पत्र और आवास की चाबी सौंपी गई है। कार्यक्रम में सदर विधायक पल्टूराम और नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित किए। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन, एडीएम शिव नारायण सिंह समेत प्रशासन, डूडा और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा या आवंटन में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पात्र और जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।