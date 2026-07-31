Balrampur News: घर में घुसकर भाई-बहन की ईंट व डंडे से पिटाई

Balrampur News: उतरौला, संवाददाता। कोतवाली उतरौला क्षेत्र के आर्यनगर (काली माता मंदिर के पास) में घर में घुसकर भाई-बहन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसियों ने पहले किशोर से गाली-गलौज करते हुए विवाद शुरू किया और फिर बीच-बचाव करने पहुंची उसकी बहन पर ईंट और डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आर्यनगर निवासी देवप्रकाश श्रीवास्तव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

गुरुवार शाम करीब छह बजे वह काम पर गए हुए थे और घर पर केवल उनके बेटे कर्तव्य श्रीवास्तव तथा बेटी झिलमिल श्रीवास्तव मौजूद थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला कल्लू सैनी उनके नाबालिग बेटे से गाली-गलौज कर हाथ-पैर तोड़ने की धमकी देने लगा। शोर सुनकर झिलमिल श्रीवास्तव अपने भाई को बचाने और विवाद शांत कराने पहुंची। आरोप है कि इसके बाद कल्लू सैनी, सूरज सैनी, राजकुमार सैनी की पत्नी तथा उनकी पुत्री भी मौके पर पहुंच गए और सभी ने एकजुट होकर भाई-बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए जब झिलमिल घर की ओर भागी तो आरोपी उसके पीछे-पीछे घर में घुस आए। इस दौरान घर में तोड़फोड़ की गई और सूरज सैनी ने डंडे से हमला किया, जबकि झिलमिल के सिर पर ईंट मार दी गई। सिर पर गंभीर चोट लगने से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित ने कोतवाली उतरौला पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।