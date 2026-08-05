Balrampur News: विद्यालय के पास शराब दुकान हटाने की मांग, डीएम से की शिकायत
Balrampur News: तुलसीपुर में ईशावास्यम इंटर कॉलेज के नजदीक शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि दुकान के कारण छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। ईशावास्यम इंटर कॉलेज तुलसीपुर के समीप तहसील रोड पर संचालित शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित कराने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि विद्यालय के निकट शराब की दुकान होने से सुबह से देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उनका आरोप है कि इससे छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और क्षेत्र का शैक्षणिक एवं सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। विद्यालय प्रबंधक शिरीष पांडेय, प्रधानाचार्य जाकिर अली सहित अन्य लोगों ने बताया कि विद्यालय के आसपास विद्यार्थियों का लगातार आवागमन रहता है।
ऐसे में शराब की दुकान से असामाजिक गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर दुकान को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है।
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