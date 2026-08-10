Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: नहर किनारे झोपड़ी में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों में हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: ललिया थाना क्षेत्र के बजरडीह गांव के पास रविवार रात तेंदुआ एक फूस की झोपड़ी में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत मच गई। तेंदुए को देख कर ग्रामीणों ने शोर मचाया और वह वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

Balrampur News: नहर किनारे झोपड़ी में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों में हड़कंप

Balrampur News: ललिया, संवाददाता। ललिया थाना क्षेत्र के बजरडीह गांव के पास रविवार रात करीब 10 बजे माइनर नहर किनारे बनी फूस की झोपड़ी में तेंदुआ घुस आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। झोपड़ी में तेंदुए को देखकर खेतों की रखवाली कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद वह वहां से निकलकर भाग गया। तेंदुए की मौजूदगी से बजरडीह समेत आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल है। ग्राम प्रधान दिनेश यादव ने बताया कि नहर किनारे बनी झोपड़ी में अचानक तेंदुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों के जुटने और शोर मचाने पर वह झाड़ियों की ओर भाग गया। सिंहपुर के प्रधान प्रतिनिधि अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि एक दिन पहले परसहवा गांव के पास गन्ने के खेत में तेंदुए ने सियार का शिकार किया था।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: नहर किनारे झोपड़ी में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

लगातार तेंदुए की गतिविधि सामने आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। मदारगढ़, कमदी, उपटहवा, चैलहवा और बजरडीह के ग्रामीण बच्चों और पशुओं को अकेले बाहर भेजने से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। बनकटवा रेंज के क्षेत्रीय वनाधिकारी शत्रुघ्न लाल ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है। परसहवा के पास पिंजरा लगाया गया है, जिसमें बकरी बांधकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें:Bareily News: तेंदुए को पकड़ने के लिए जगी डांडी गांव में लगा पिंजरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।