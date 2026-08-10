Balrampur News: नहर किनारे झोपड़ी में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप
Balrampur News: ललिया थाना क्षेत्र के बजरडीह गांव के पास रविवार रात तेंदुआ एक फूस की झोपड़ी में घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत मच गई। तेंदुए को देख कर ग्रामीणों ने शोर मचाया और वह वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
Balrampur News: ललिया, संवाददाता। ललिया थाना क्षेत्र के बजरडीह गांव के पास रविवार रात करीब 10 बजे माइनर नहर किनारे बनी फूस की झोपड़ी में तेंदुआ घुस आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। झोपड़ी में तेंदुए को देखकर खेतों की रखवाली कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद वह वहां से निकलकर भाग गया। तेंदुए की मौजूदगी से बजरडीह समेत आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल है। ग्राम प्रधान दिनेश यादव ने बताया कि नहर किनारे बनी झोपड़ी में अचानक तेंदुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों के जुटने और शोर मचाने पर वह झाड़ियों की ओर भाग गया। सिंहपुर के प्रधान प्रतिनिधि अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि एक दिन पहले परसहवा गांव के पास गन्ने के खेत में तेंदुए ने सियार का शिकार किया था।
लगातार तेंदुए की गतिविधि सामने आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। मदारगढ़, कमदी, उपटहवा, चैलहवा और बजरडीह के ग्रामीण बच्चों और पशुओं को अकेले बाहर भेजने से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। बनकटवा रेंज के क्षेत्रीय वनाधिकारी शत्रुघ्न लाल ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है। परसहवा के पास पिंजरा लगाया गया है, जिसमें बकरी बांधकर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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