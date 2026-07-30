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Balrampur News: पैतृक जमीन विवाद में तीन चाचाओं पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में 14 वर्षीय रोली वर्मा ने अपने चाचाओं के खिलाफ संपत्ति विवाद में मुकदमा दर्ज किया है। माता-पिता के निधन के बाद, रोली और उसकी बहन का संपत्ति में हिस्सा होते हुए भी चाचाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। रोली ने कानूनी अधिकारों की मांग करते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।

Balrampur News: पैतृक जमीन विवाद में तीन चाचाओं पर केस

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर तीन सगे चाचाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गनवरिया बुजुर्ग निवासी 14 वर्षीय रोली वर्मा ने आरोप लगाया कि माता-पिता की मृत्यु के बाद उसका और उसकी बहन का पैतृक जमीन में हिस्सा होने के बावजूद चाचाओं ने पूरी भूमि पर कब्जा कर लिया। ग्राम गनवरिया बुजुर्ग परगना सादुल्लाहनगर तहसील उतरौला निवासी 14 वर्षीय रोली वर्मा ने अपने चाचा राम सूरत, बलराम व जयराम पुत्रगण स्वर्गीय मक्कू के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। रोली ने बताया कि उनकी मां गीता देवी का वर्ष 2019 और पिता सियाराम का जून 2022 में निधन हो गया था।

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माता-पिता की मौत के बाद रोली व उसकी बड़ी बहन खुशबू अनाथ हो गईं। दोनों बहनों की परवरिश उनके नाना शिव शंकर वर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बहन का विवाह भी कराया। रोली का कहना है कि गांव स्थित गाटा संख्या-91 की पैतृक भूमि में उसका व उसकी बहन का वैधानिक हिस्सा बनता है, लेकिन आरोपित चाचाओं ने पूरी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आरोप है कि भूमि के कुछ हिस्से का बैनामा भी करा दिया गया। जब भी दोनों बहनें अपना हिस्सा मांगती हैं तो उन्हें गाली-गलौज कर धमकाया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। दादा-दादी के भी जीवित न होने के कारण दोनों बहनें अपने पैतृक अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। पीड़िता ने पुलिस से जमीन में उसका वैधानिक हिस्सा दिलाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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