Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: जमीनी विवाद में लाठी-डंडों से हमला, चार पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: बलरामपुर के हरैया थाना क्षेत्र के गुगौली कलां गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पक्ष ने सब्बल और धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष पर हमला किया। बीच-बचाव करने वाले परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Balrampur News: जमीनी विवाद में लाठी-डंडों से हमला, चार पर मुकदमा

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जिले के हरैया थाना क्षेत्र के गुगौली कलां के मजरे पचपेड़वा गांव में लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने सब्बल, लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गुगौली कलां निवासी अरविंद कुमार पुत्र राम दुलारे यादव ने तहरीर देकर बताया कि गांव के ही ननकने यादव, अमन यादव, नन्दनी व क्रांति से उनका काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।

आरोप है कि तीन अगस्त की शाम करीब साढ़े छह बजे इसी विवाद को लेकर सभी आरोपी एकजुट होकर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला बोल दिया। पीड़ित का ये आरोप है कि हमलावरों ने सब्बल, लाठी-डंडों व बोगदा जैसे हथियारों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। शोर सुनकर जब अमरेश कुमार, सुनीता देवी व कुसमा देवी उन्हें बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हेड कांस्टेबल महमूद अली ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर चार अगस्त को ननकने यादव, अमन यादव, नन्दनी और क्रांति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।