Balrampur News: जमीनी विवाद में लाठी-डंडों से हमला, चार पर मुकदमा

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जिले के हरैया थाना क्षेत्र के गुगौली कलां के मजरे पचपेड़वा गांव में लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने सब्बल, लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गुगौली कलां निवासी अरविंद कुमार पुत्र राम दुलारे यादव ने तहरीर देकर बताया कि गांव के ही ननकने यादव, अमन यादव, नन्दनी व क्रांति से उनका काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।

आरोप है कि तीन अगस्त की शाम करीब साढ़े छह बजे इसी विवाद को लेकर सभी आरोपी एकजुट होकर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला बोल दिया। पीड़ित का ये आरोप है कि हमलावरों ने सब्बल, लाठी-डंडों व बोगदा जैसे हथियारों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। शोर सुनकर जब अमरेश कुमार, सुनीता देवी व कुसमा देवी उन्हें बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हेड कांस्टेबल महमूद अली ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर चार अगस्त को ननकने यादव, अमन यादव, नन्दनी और क्रांति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।