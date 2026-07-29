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Balrampur News: सार्वजनिक शौचालय के अभाव में गंदगी से जूझ रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर के रामलीला पोखरा क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। गंदगी के कारण स्थानीय निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काशीराम कॉलोनी के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। प्रशासन से सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग की गई है।

Balrampur News: सार्वजनिक शौचालय के अभाव में गंदगी से जूझ रहे लोग

Balrampur News: तुलसीपुर। नगर पंचायत क्षेत्र के रामलीला पोखरा के पास सार्वजनिक शौचालय न होने से लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। पोखरे के पूर्वी हिस्से में फैली गंदगी से आसपास के निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। काशीराम आवासीय कॉलोनी के लोगों को सबसे अधिक दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बदबू और अस्वच्छ वातावरण के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने की मांग उठाई है।

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