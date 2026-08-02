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Balrampur News: सावन सोमवार व चेहुलुम को लेकर की गई समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: उतरौला में सावन माह के पहले सोमवार और चेहुलुम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। उपजिलाधिकारी ने समयबद्धता पर जोर दिया और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए।

Balrampur News: सावन सोमवार व चेहुलुम को लेकर की गई समीक्षा बैठक

Balrampur News: उतरौला, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार और चेहुलुम को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार तहसील सभागार उतरौला में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक की गई। बैठक में नगर क्षेत्र की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक की तैयारियों, पेयजल, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपजिलाधिकारी योगेंद्र शरण शाह ने संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिरों के आसपास विशेष सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

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पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, नियमित गश्त और सुचारु यातायात व्यवस्था की कार्ययोजना प्रस्तुत की। प्रशासन ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर दोनों अवसरों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की। बैठक में एसओ रेहरा दुर्गेश सिंह, एसओ गैंडास बुजुर्ग राणा प्रताप सिंह, कस्बा चौकी प्रभारी, नगर पालिका के अमित कुमार व मोहसिन खान, राजस्व निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, लेखपाल अखिलेश वर्मा, कमलेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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