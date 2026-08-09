Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज, 10 से 13 अगस्त तक होंगे साक्षात्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: बलरामपुर विश्वविद्यालय में 10 से 13 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा। कृषि, वाणिज्य और भूगोल से जुड़े अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कोयलरा परिसर में होंगे। सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाणपत्र लाने और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज, 10 से 13 अगस्त तक होंगे साक्षात्कार
मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज, 10 से 13 अगस्त तक होंगे साक्षात्कार

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत 10 से 13 अगस्त तक कृषि, वाणिज्य तथा सामान्य एवं अनुप्रयुक्त भूगोल से जुड़े अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। सभी साक्षात्कार कोयलरा स्थित विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार चयन प्रक्रिया में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर अपने सभी मूल शैक्षिक प्रमाणपत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। तय समय पर नहीं पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि और समय का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन पूर्ण

साक्षात्कार की तारीखें

10 अगस्त को कृषि, 11 को वाणिज्य के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

चयन प्रक्रिया के अगले चरण की शुरुआत 10 अगस्त से होगी। इस दिन कृषि विद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान, कृषि वानिकी एवं गन्ना तथा मृदा एवं कृषि रसायन विषयों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त को वाणिज्य विद्यालय के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

दस्तावेजों की जाँच

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों को समय से परिसर में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता और संबंधित विषय में विशेषज्ञता के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

भूगोल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

12 और 13 अगस्त को भूगोल के अभ्यर्थियों की बारी

सामान्य एवं अनुप्रयुक्त भूगोल विद्यालय के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार 12 और 13 अगस्त को निर्धारित किया गया है। इस विद्यालय के सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एक ही दिन नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को उनके साक्षात्कार की तिथि की जानकारी अलग-अलग दी जाएगी।

इसके लिए संबंधित अभ्यर्थियों को फोन और ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने पंजीकृत फोन नंबर और ई-मेल की नियमित रूप से जांच करते रहें, ताकि साक्षात्कार की तिथि को लेकर किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न रहे।

चयन प्रक्रिया की प्रगति

दो विद्यालयों की प्रक्रिया पूरी, अब बाकी विभागों पर नजर

अतिथि शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय में इससे पहले सात अगस्त को कंप्यूटर विज्ञान विद्यालय तथा आठ अगस्त को विधि अध्ययन विद्यालय के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा चुके हैं। इन दोनों विद्यालयों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान अन्य शैक्षणिक विभागों में चयन प्रक्रिया पूरी कराने पर है।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि विभिन्न विषयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों की पढ़ाई को बेहतर बनाने और शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी करने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार के साथ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आवश्यक दस्तावेज और अन्य मांगे गए अभिलेख साथ लेकर पहुंचना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा।

साक्षात्कार से संबंधित विस्तृत जानकारी और विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए निर्धारित तिथि से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें और समय से विश्वविद्यालय परिसर पहुंचें。

सामान्य प्रश्न

साक्षात्कार कब आयोजित किया जाएगा?
साक्षात्कार 10 से 13 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Guest Teachers Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।