Balrampur News: बैंकों और डाकघरों में चला चेकिंग अभियान
Balrampur News: बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर बैंकों, डाकघरों और वित्तीय संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की, जबकि बैंक अधिकारियों से सुरक्षा उपकरणों की स्थिति का निरीक्षण किया। ग्राहकों को साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए गए।
Balrampur News: बलरामपुर। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर जिले के सभी प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों, चौकी प्रभारियों तथा मिशन शक्ति टीमों ने बैंकों, डाकघरों, जनसेवा केंद्रों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने बैंक परिसरों और आसपास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्ता कर सीसीटीवी कैमरे, फायर अलार्म सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति का निरीक्षण किया गया। बैंक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बैंक में मौजूद ग्राहकों को साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए गए।
लोगों को फर्जी कॉल, लिंक और ओटीपी साझा करने से बचने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई।
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