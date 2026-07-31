Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: आधुनिक पंचायत भवन का विधायक ने किया लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: शुक्रवार को तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने ग्राम पंचायत मथुरा बाजार में नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि यह भवन ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का एकीकृत केंद्र प्रदान करेगा। उन्होंने सरकार की गांवों में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों की सराहना की।

Balrampur News: आधुनिक पंचायत भवन का विधायक ने किया लोकार्पण

Balrampur News: ललिया। विकास खंड हरैया सतघरवा की ग्राम पंचायत मथुरा बाजार में नवनिर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पंचायत भवन का शुक्रवार को तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने फीता काटकर व शिलापट्ट का अनावरण कर लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि पंचायत भवन ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, प्रमाण-पत्रों एवं पंचायत संबंधी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का सशक्त केंद्र बनेगा। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि सरकार गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस दौरान नपाप अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र सिंह धीरू, नित्यानंद सिंह, सगीर अहमद सहित कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।