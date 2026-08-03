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Balrampur News: यूपीएस जिगनी में 101 विद्यार्थियों को वितरित किए गए परिचय-पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: सादुल्लाहनगर में अंग्रेजी माध्यम उच्च प्राथमिक विद्यालय जिगनी में विद्यार्थियों को परिचय पत्र वितरित किए गए। खंड शिक्षाधिकारी डॉ. स्वामीनाथ आर्या ने 101 छात्रों को परिचय पत्र सौंपते हुए अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रेरित किया। प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार ने अधिकारियों के आगमन को प्रेरणादायक बताया।

Balrampur News: यूपीएस जिगनी में 101 विद्यार्थियों को वितरित किए गए परिचय-पत्र

Balrampur News: सादुल्लाहनगर, संवाददाता। अंग्रेजी माध्यम उच्च प्राथमिक विद्यालय जिगनी में छात्रों को परिचयन पत्र का वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में खंड शिक्षाधिकारी डॉ. स्वामीनाथ आर्या ने विद्यालय के 170 में से 101 छात्र-छात्राओं को परिचय पत्र वितरित किए। उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन, नियमित अध्ययन और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। बीईओ डॉ. आर्या ने कहा कि परिचय पत्र केवल विद्यार्थियों की पहचान का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और विद्यालय की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया।

प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार ने खंड शिक्षाधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि अधिकारियों का विद्यालय आगमन बच्चों के लिए प्रेरणादायी होता है और इससे उनका उत्साह बढ़ता है। कार्यक्रम में शिक्षक भूषण कुमार मिश्रा, राजेश वर्मा, प्रकाश चंद्र सिंह, इरशाद अहमद सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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