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Balrampur News: रेलवे ने बंद किया वर्षों पुराना रास्ता, वैकल्पिक मार्ग की मांग तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तहसील क्षेत्र के ग्राम मनकौरा काशीराम के ग्रामीण रेलवे विभाग की ओर से

Balrampur News: रेलवे ने बंद किया वर्षों पुराना रास्ता, वैकल्पिक मार्ग की मांग तेज

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तहसील क्षेत्र के ग्राम मनकौरा काशीराम के ग्रामीण रेलवे विभाग की ओर से वर्षों पुराने आवागमन मार्ग को बंद किए जाने से भारी परेशानी झेल रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यह रास्ता किसानों, विद्यार्थियों, मजदूरों और ग्रामीणों के लिए खेतों, बाजार, विद्यालय व अन्य आवश्यक स्थानों तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग था। रास्ता बंद होने के बाद लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। ग्रामीण अमित कुमार, डॉ रामराज विमल, छबील, पप्पू, जमाल व मोहम्मद अली ने बताया कि सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को हो रही है।

किसानों को कृषि कार्यों के लिए खेतों तक पहुंचने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से मांग किया है कि यदि सुरक्षा कारणों से मार्ग बंद किया गया है तो शीघ्र ही अंडरपास या वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था कराई जाए, ताकि हजारों ग्रामीणों को राहत मिल सके।

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