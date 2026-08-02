Balrampur News: हाई वोल्टेज से दर्जनों घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फुंके
Balrampur News: हरैया सतघरवा में विद्युत उपकेंद्र महराजगंज तराई से जुड़े गांवों में हाई वोल्टेज की समस्या के कारण उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। ग्रामीणों ने इस समस्या की जानकारी कई बार दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रात को लोगों ने लाइनमैन को रोककर बिजली आपूर्ति सुधारने की मांग की और क्षतिपूर्ति की चेतावनी दी।
Balrampur News: हरैया सतघरवा, संवाददाता। विद्युत उपकेंद्र महराजगंज तराई के दीनानगर फीडर से जुड़े भुजेहरा, ठाकुरपुरवा, पूरनपुर गंजड़ी, खैरहनिया व आसपास के गांवों में हाई वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शनिवार शाम मौसम खराब होने के दौरान अचानक एक फेज में हाई वोल्टेज आने से कई घरों में पंखे, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, चार्जर, बल्ब सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। उपकरणों से धुआं निकलने पर लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण अशोक कुमार, दिलीप कुमार, विजय, राजेश, रवि, कृष्ण कुमार, जवाहर, विनय, विपिन समेत अन्य उपभोक्ताओं का आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से लगातार हाई वोल्टेज की समस्या बनी हुई है।
इसकी जानकारी कई बार लाइनमैन और अवर अभियंता को दी गई, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। घटना से नाराज उपभोक्ताओं ने शनिवार रात भुजेहरा चौराहे पर लाइनमैन को रोककर बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने की मांग की। देर रात तक समस्या पूरी तरह दूर न होने पर लोगों ने महराजगंज तराई पावर हाउस के अधिकारियों से क्षतिपूर्ति देने की मांग की। चेतावनी दी कि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो पावर हाउस का घेराव किया जाएगा। जेई विजय कुमार महतव ने बताया कि लाइनमैन को भेजकर खराबी ठीक कराई जा रही है।
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