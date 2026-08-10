Balrampur News: हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से होटल व पान की दुकान में लगी आग
Balrampur News: ललिया थाना क्षेत्र के मथुरा बाजार में हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर एक दुकान पर गिर गया, जिससे आग लग गई। संयोग से दुकान बंद थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। नुकसान का आंकलन करने के लिए लेखपाल मौके पर पहुंचे। दुकान संचालक ने 1.5 लाख रुपये के नुकसान की बात कही।
Balrampur News: ललिया, संवाददाता। ललिया थाना क्षेत्र के मथुरा बाजार के पास जोधीपुरवा चौराहे पर रविवार देर रात हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर दुकान पर गिर गया। इससे होटल और पान की दुकान में आग लग गई। घटना रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच की बताई जा रही है। दुकान से आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान संचालक दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि आग में होटल में रखी खाद्य सामग्री, पान का सामान, जरूरी वस्तुएं और नकदी समेत पूरा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान होने की बात कही है।
घटना के समय दुकान बंद होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना बिजली विभाग को दी गई, बावजूद विभागीय कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। हल्का लेखपाल कुलदीप यादव ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर नियमानुसार सहायता दिलाने की कार्रवाई होगी।
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