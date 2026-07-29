Balrampur News: हाईटेंशन तार से हादसे की आशंका, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान
Balrampur News: गैसड़ी के ग्राम परसहिया में हाईटेंशन विद्युत लाइन खेतों के ऊपर से गुजर रही है, जो किसानों के लिए खतरा बन गई है। किसान सुभाष यादव का कहना है कि तार चार फीट ऊंचाई पर लटक रहा है, जिससे करंट लगने का खतरा बना है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।
Balrampur News: गैसड़ी। गैसड़ी के ग्राम परसहिया में खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन ग्रामीणों के लिए खतरा बन गई है। किसान सुभाष यादव ने बताया कि गन्ने के खेत के ऊपर से गुजर रहा तार लगभग चार फीट ऊंचाई पर लटक रहा है। इसके चलते खेत में काम करने के दौरान करंट लगने का खतरा बना हुआ है। बताया कि कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि बरसात के मौसम में खतरा और भी बढ़ गया है। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और बच्चे कभी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।
ग्रामीणों ने विभाग से तत्काल तार को ऊंचा कराकर सुरक्षित कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।