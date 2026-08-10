Balrampur News: हाईटेक नर्सरी में सब्जियों की पौध तैयार, किसानों को मिलेगी सस्ती पौध

Balrampur News: बलरामपुर में सब्जी उत्पादन को नई गति देने के लिए हाईटेक नर्सरी की स्थापना की गई है। इस नर्सरी में किसानों को गुणवत्तापूर्ण सब्जी पौध उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी खेती में सुधार होगा। किसान अपनी पसंद के बीज से भी पौध तैयार करा सकेंगे। इससे उत्पादन चक्र अधिक व्यवस्थित होगा।

Balrampur News: बलरामपुर। जिले में सब्जी उत्पादन को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। हाईटेक नर्सरी में हर मौसम की सब्जियां तैयार हो सकेंगी। सदर तहसील के ग्राम सेखुईकला में स्थित लघु उत्कृष्टता केंद्र (मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) में एक करोड़ 62 लाख 41 हजार रुपये से तैयार हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण सब्जी की पौध का स्थानीय केंद्र बनेगी। यहां आधुनिक तकनीक व नियंत्रित वातावरण में वर्षभर पौध तैयार करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। मौसम की अनुकूलता का इंतजार किए बिना साल के अलग-अलग समय में किसानों को सब्जियों की तैयार पौध उपलब्ध कराने का रास्ता अब साफ होगा। ग्राम सेखुईकला में स्थित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिलहाल कद्दू, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की पौध तैयार की जा रही है। तैयार पौध किसानों को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। खास बात यह है कि किसान अपनी पसंद की प्रजाति एवं गुणवत्ता वाले बीज सेंटर पर देकर पौध भी तैयार करा सकेंगे। इससे किसानों को बाहर से महंगी पौध खरीदने के साथ उसे दूर-दूर से खेत तक लाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। उद्यान विभाग ने विभिन्न सब्जियों की पौध के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की है। कद्दू, लौकी, तोरई, करेला और भिंडी की तैयार पौध 2.70 रुपये प्रति पौधा की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं टमाटर, मिर्च और बैंगन की पौध दो रुपये प्रति पौधा में किसानों को मिलेगी। किसानों को अपने बीज से पौध तैयार कराने की सुविधा भी दी गई है। कद्दू, लौकी, तोरई, करेला और भिंडी के बीज से पौध तैयार कराने पर 1.40 रुपये प्रति पौधा, जबकि टमाटर, मिर्च और बैंगन के लिए एक रुपये प्रति पौधा शुल्क निर्धारित है। इससे किसान अपनी पसंद की प्रजाति और बीज के अनुसार पौध तैयार करा सकेंगे。

नर्सरी से खेत तक घटेगा सफर, बचेंगे समय और रुपये अब तक जिले के कई किसानों को सब्जियों की पौध के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। बाहर से पौध मंगाने में परिवहन खर्च के साथ समय भी लगता था। लंबी दूरी से लाने के दौरान कई बार पौध की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका भी रहती थी। ग्राम सेखुईकला में हाईटेक नर्सरी की सुविधा उपलब्ध होने से अब स्थानीय किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण पौध मिलने से खेत में रोपाई के बाद पौधों की बढ़वार बेहतर होने और उत्पादन चक्र को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। विशंषज्ञों का मानना है कि स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध होने से जिले में सब्जियों का रकबा बढ़ाने के साथ उत्पादकता में भी सुधार किया जा सकता है।

मौसम की बंदिश टूटेगी, सालभर सब्जी उत्पादन को मिलेगा आधार हाईटेक नर्सरी की सबसे बड़ी खासियत नियंत्रित वातावरण में पौध तैयार करने की क्षमता है। इससे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का असर कम करते हुए वर्षभर पौध तैयार करने की व्यवस्था विकसित होगी। किसान अलग-अलग समय में अपनी जरूरत के अनुसार पौध लेकर खेत में रोपाई कर सकेंगे। इससे सब्जी उत्पादन को केवल पारंपरिक मौसम तक सीमित रखने के बजाय आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को एक ही स्थान पर विभिन्न सब्जियों की गुणवत्तापूर्ण पौध उपलब्ध होने से खेती की लागत और समय दोनों को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

किसानों ने जताई खुशी ग्राम बुद्धानगर निवासी राजेंद्र मौर्य का कहना है कि स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता की पौध मिलने से किसानों को बाहर से पौध खरीदने और उसे खेत तक लाने की परेशानी कम होगी। समय पर पौध मिलने से सब्जियों की रोपाई भी बेहतर ढंग से की जा सकेगी। ग्राम शेखरपुर के ठाकुर प्रसाद का कहना है कि किसान अपने बीज से पौध तैयार करा सकेंगे तो उन्हें अपनी पसंद की प्रजाति लगाने का अवसर मिलेगा। कम शुल्क में ही पौध तैयार होने से खेती की लागत भी कम होगी। ग्राम पीलीभीत निवासी लक्ष्मण बताते हैं कि गुणवत्तापूर्ण पौध सब्जी की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्तर पर ये सुविधा मिलने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्राम गंगापुर के शशि भूषण शुक्ल के मुताबिक सेंटर से पौध मिलने पर किसानों के समय की बचत होगी। खेत में रोपाई के लिए बेहतर पौध उपलब्ध हो सकेगी।

रवि प्रकाश त्रिपाठी, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक बलरामपुर ने कहा कि सदर तहसील के ग्राम सेखुईकला स्थित मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सब्जियों की पौध का उत्पादन शुरू हो गया है। किसानों को कद्दू, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च व बैंगन की पौध निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। किसान अपने बीज से भी पौध तैयार करा सकते हैं। किसान सेंटर पर संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।