Balrampur News: तुलसीपुर में सुबह छह से 12 घंटे भारी वाहन बैन हों

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर में सुबह छह से शाम छह बजे तक भारी वाहन बैन हो सकते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष कहकशां फिरोज ने गत दिनों हुए भीषण हादसों को देखते हुए उपजिलाधिकारी तुलसीपुर को पत्र भेजकर नगर क्षेत्र में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के भीतर नगर में भारी वाहनों की चपेट में आने से कई गंभीर हादसे हो चुके हैं।

हाल ही में हुई एक दर्दनाक टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका कहना है कि तेज रफ्तार ट्रक और अन्य भारी वाहन दिनभर नगर के व्यस्त मार्गों से गुजरते हैं, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, व्यापारियों और आम नागरिकों की जान हर समय जोखिम में बनी रहती है। उन्होंने कहा कि नगर की सड़कों पर लगातार बढ़ते यातायात के बीच भारी वाहनों की आवाजाही दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रही है। ऐसे में दिन के समय इन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाना जनहित में बेहद आवश्यक है। इसी मांग को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है तथा इसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं तहसील प्रशासन को भी भेजी गई है।