Balrampur News: कोडरी घाट पुल के पास सड़क धंसी, बारिश से बढ़ा खतरा

Balrampur News: बलरामपुर में लगातार बारिश के कारण ललिया-हरिहरगंज मार्ग पर कोडरी घाट पुल के निकट सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने जल्द मरम्मत करने की मांग की है। सड़क पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों के लिए यह स्थान जोखिमपूर्ण हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने इसे सुधारने का आश्वासन दिया है।

कोडरी घाट पुल के पास सड़क धंसी, बारिश से बढ़ा खतरा

Balrampur News: ललिया/बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है।

बारिश का प्रभाव ललिया-हरिहरगंज मार्ग पर कोडरी घाट पुल के निकट मुख्य सड़क के बाएं किनारे की पटरी और सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे इस मार्ग पर आवागमन करने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के सामने दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार बारिश के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी कटने से पटरी धंस गई है, जिससे सड़क की चौड़ाई भी कम हो गई है। ऐसे में सामने से आने वाले वाहनों को पास देने में काफी दिक्कत होती है। विशेषकर रात के समय और तेज बारिश के दौरान यह स्थान बेहद जोखिमपूर्ण हो जाता है। कई बार वाहन चालक क्षतिग्रस्त हिस्से से बचने के प्रयास में असंतुलित होते-होते बचे हैं।

स्थानीय निवासियों की चिंताएँ ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग, स्कूली वाहन, किसान और अन्य यात्री गुजरते हैं। यदि समय रहते क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया स्थानीय निवासी रामकरन, मनोज कुमार, स्वामी दयाल, संतराम, मनमोहन, राजकुमार, अनूप कुमार, कमलेश कुमार, पंकज कुमार, समय दास, राजू, अनवर अली, जलालुद्दीन, शमशेर खान और श्यामलाल ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत कराकर आवश्यक सुरक्षा संकेतक भी लगाए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।

इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि सड़क एवं पटरी के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी विभाग को मिल गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू कराकर मार्ग को सुरक्षित बनाया जाएगा, ताकि आवागमन सामान्य और सुरक्षित रह सके।