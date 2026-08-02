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Balrampur News: फर्जी दानपत्र से जमीन हड़पने की साजिश का आरोप, पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोगुला माफी में फर्जी दानपत्र और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपितों पर जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है।

Balrampur News: फर्जी दानपत्र से जमीन हड़पने की साजिश का आरोप, पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोगुला माफी में कथित रूप से फर्जी दानपत्र और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के प्रयास का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सीता, चेतन उर्फ महेश, सोनू उर्फ हरीश, जोखू और Gurai के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मुकदमे में जालसाजी, कूटरचना, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर के अनुसार, विवादित भूमि मूल रूप से बृजमोहन पुत्र राम प्रसाद के नाम दर्ज थी। उनके निधन के बाद राजस्व अभिलेखों में वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम वरासत दर्ज हुई। बाद में भूमि विवाद उपजिलाधिकारी न्यायालय पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में नया खाता दर्ज हुआ और शिकायतकर्ता पक्ष ने विधिवत बैनामा कराकर भूमि पर अपना अधिकार और कब्जा प्राप्त किया。

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जांच की प्रक्रिया

आरोप है कि इसके बावजूद पांचों आरोपितों ने आपसी मिलीभगत से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 18 मार्च 2025 को उप निबंधक कार्यालय उतरौला में एक दानपत्र पंजीकृत कराया। एफआईआर में कहा गया है कि दानपत्र में एक आरोपित ने अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि दान में दर्शा दी, जबकि कुछ लोगों को ऐसे उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया जिनका विवादित भूमि पर वैधानिक अधिकार नहीं था। आरोप है कि इस दस्तावेज के माध्यम से भूमि के स्वामित्व में बदलाव कर वास्तविक स्वामियों के अधिकारों को प्रभावित करने और अवैध लाभ लेने का प्रयास किया गया।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब दानपत्र, राजस्व अभिलेख, न्यायालय के आदेश, वरासत संबंधी रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। विवेचना के दौरान दस्तावेजों की वैधता, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और कथित कूटरचना की परिस्थितियों का परीक्षण किया जाएगा।

जांच का परिणाम

प्रभारी निरीक्षक उतरौला कोतवाली अवधेश राज सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। मामले में सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि विवेचना के बाद ही हो सकेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस मामले में एफआईआर कब दर्ज की गई?
एफआईआर न्यायालय के आदेश पर दर्ज की गई है।
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