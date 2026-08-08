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Balrampur News: गणित अंग्रेजी अवधारणा को सरल बनाना मुख्य उद्देश्य: बीएसए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर संवाददाता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तीन से आठ अगस्त तक

गणित अंग्रेजी अवधारणा को सरल बनाना मुख्य उद्देश्य: बीएसए
गणित अंग्रेजी अवधारणा को सरल बनाना मुख्य उद्देश्य: बीएसए

Balrampur News: बलरामपुर संवाददाता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तीन से आठ अगस्त तक आयोजित पांच दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्रशिक्षण का शनिवार को समापन हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों, रणनीतियों व प्रभावी शिक्षण विधियों से शिक्षकों को परिचित कराते हुए बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय दक्षता विकसित करना रहा।

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प्रशिक्षण की परिकल्पना

प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षण पद्धतियों, सीखने के प्रतिफल, दक्षता आधारित लक्ष्यों, विषय संबंधी ज्ञान व भारत के ज्ञान से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को पाठ्यपुस्तकों के अध्यायवार अभ्यासों को कक्षा-कक्ष की गतिविधियों से जोड़कर शिक्षण को प्रभावी बनाने के तरीके बताए गए।गणित मेला, गणितीय कहानियां, आकृति एवं क्रम निर्माण, विचार-विमर्श, अभिनय और अन्य गतिविधियों के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं को सरल एवं रुचिकर बनाने पर जोर दिया गया। अंग्रेजी विषय में ‘मेरी सुंदर दुनिया’ एवं ‘खेल के साथ सीखना’ जैसे पाठों के माध्यम से गतिविधि आधारित शिक्षण का अभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने अनुभव साझा किए।समापन अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए विद्यालयों में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में मिली शिक्षण तकनीकों को विद्यालयों में लागू कर निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षक

इस अवसर पर प्रशिक्षक नवीन कुमार सिंह, महमूदउल हक, आलोक कुमार शर्मा, प्रतिमा सिंह, जिला प्रशिक्षण प्रभारी अंकित तिवारी, डायट प्रवक्ता पवन वर्मा, चंद्रमणि मिश्रा, वेद प्रकाश चौरसिया, सपना वर्धन, डॉ. त्रिपुरारी पूजन सहित अन्य प्रशिक्षक एवं संदर्भदाता मौजूद रहे।

प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न

यह प्रशिक्षण कब आयोजित किया गया?
यह प्रशिक्षण तीन से आठ अगस्त तक आयोजित किया गया।
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