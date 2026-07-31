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Balrampur News: शॉर्टसर्किट से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर में राम जानकी मंदिर परिसर के पास स्थित पुनीत रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में शुक्रवार सुबह शॉर्टसर्किट से आग लग गई। आग से 2 से 2.5 लाख रुपये मूल्य के कपड़े जलकर नष्ट हो गए। स्थानीय निवासियों ने समय पर दमकल की मदद से आग बुझाकर दुकान को बचाया।

शॉर्टसर्किट से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख
शॉर्टसर्किट से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

Balrampur News: तुलसीपुर, बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के नई बाजार में राम जानकी मंदिर परिसर स्थित पुनीत रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे विद्युत आपूर्ति शुरू होते ही शॉर्टसर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 2 से 2.5 लाख रुपये मूल्य के रेडीमेड वस्त्र जलकर राख हो गए। दुकान संचालक के पुत्र राज ने बताया कि वह गुरुवार रात रोज की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे। शुक्रवार सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही वह तत्काल दुकान पहुंचे। तब तक स्थानीय मोहल्लेवासी विद्युत आपूर्ति बंद कराकर पानी की मदद से आग बुझाने में जुटे हुए थे।

दुकान खोलने पर देखा गया कि विद्युत मीटर पूरी तरह जल चुका था तथा बिजली की केबल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मीटर के पास रखे रेडीमेड कपड़ों के बंडल और टंगे हुए वस्त्र आग की लपटों में जलकर नष्ट हो गए। राज ने बताया कि "यदि समय रहते मोहल्लेवासियों ने तत्परता नहीं दिखाई होती, तो पूरी दुकान आग की भेंट चढ़ सकती थी। घटना में करीब 2 से 2.5 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

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