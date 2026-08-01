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Balrampur News: तुलसीपुर टोल प्लाजा के पास दर्दनाक हादसा, युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में युवक अकबाल की मौत हो गई। बाइक चालक और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हादसा तब हुआ जब एक तेज़ रफ्तार बाइक ने अकबाल की बाइक को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आईं।

Balrampur News: तुलसीपुर टोल प्लाजा के पास दर्दनाक हादसा, युवक की मौत

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। तुलसीपुर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बाइक चालक व सड़क किनारे ट्रक खड़ा करने वाले चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना महराजगंज तराई क्षेत्र के नवीनगर धनौढ़ा निवासी ज़हीर के पुत्र अकबाल 28 जून को अपने साथी समशाद के साथ मोटरसाइकिल से तुलसीपुर से शिवानगर की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे तुलसीपुर टोल प्लाजा से आगे गैस एजेंसी के समीप पीछे से आ रहे एक अन्य बाइक चालक ने कथित रूप से तेज रफ्तार और लापरवाही से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

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टक्कर लगते ही अकबाल की मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। हादसा इतना भीषण था कि अकबाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि साथ मौजूद व्यक्ति को भी चोटें आईं। मृतक के पिता ज़हीर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बेटे की मौत के बाद अंतिम संस्कार व परिवार के शोक के कारण वह तत्काल थाने नहीं पहुंच सके। बाद में उन्होंने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर लालाजोत निवासी बाइक चालक हरीराम तथा ट्रक संख्या चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं तथा दोनों वाहनों की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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