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Balrampur News: उर्वरक गोदामों का औचक निरीक्षण, स्टॉक व अभिलेख मिले दुरुस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उर्वरक की मात्रा रिकॉर्ड के अनुसार पाई गई। अधिकारियों ने कहा कि कोई अनियमितता नहीं मिली और किसानों को सलाह दी कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

Balrampur News: उर्वरक गोदामों का औचक निरीक्षण, स्टॉक व अभिलेख मिले दुरुस्त

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को निर्धारित मूल्य पर समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने शुक्रवार को जिले के प्रमुख उर्वरक गोदामों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदामों में उपलब्ध उर्वरकों का भौतिक सत्यापन, स्टॉक रजिस्टर का मिलान और भंडारण व्यवस्था की गहन जांच की गई। जांच में सभी प्रतिष्ठानों पर अभिलेखों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध मिला। कहीं भी कृत्रिम अभाव, जमाखोरी या अन्य प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि के साथ गठित संयुक्त टीम ने मैसर्स श्रीनिवासिया इंटरप्राइजेज, मैसर्स वारसी बीज भंडार तथा मैसर्स इफको ई-बाजार के गोदामों का निरीक्षण किया।

टीम ने डीएपी, यूरिया, एनपीके और एसएसपी उर्वरकों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया और स्टॉक पंजिका का मिलान भी कराया। सभी गोदामों में उपलब्ध स्टॉक अभिलेखों के अनुरूप मिला तथा भंडारण व्यवस्था भी संतोषजनक पाई गई। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक जिले में किसानों की मांग के अनुरूप यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। विभाग लगातार उर्वरक की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की निगरानी कर रहा है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई को जिले के 7,006 किसानों को विभिन्न उर्वरक केंद्रों के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराया गया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक की कालाबाजारी, ओवररेटिंग, जमाखोरी अथवा कृत्रिम संकट पैदा करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की निरीक्षण टीम लगातार बाजार और गोदामों की निगरानी कर रही है, ताकि किसानों को समय पर और निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

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