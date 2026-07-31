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Balrampur News: समितियों पर यूरिया का भंडार, फिर भी महंगा खरीदने को मजबूर किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: उतरौला में स्थानीय सहकारी समितियों पर यूरिया उपलब्ध होने के बावजूद किसान परेशानी में हैं। अव्यवस्थित वितरण और तकनीकी खामियों के कारण किसानों को अधिक दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। वितरण में समस्या और भीड़ के चलते कई किसान बिना खाद के लौट गए हैं। किसान पारदर्शिता और ओवररेटिंग पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Balrampur News: समितियों पर यूरिया का भंडार, फिर भी महंगा खरीदने को मजबूर किसान

Balrampur News: उतरौला। स्थानीय तहसील के सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध होने के बावजूद किसान परेशान हैं। अव्यवस्थित वितरण व तकनीकी खामियों के कारण किसान निजी दुकानों से निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। धान फसल और गन्ने की टॉप ड्रेसिंग का समय निकलता जा रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को पिड़िया बुजुर्ग सहकारी समिति पर नेटवर्क बाधित होने से पूरे दिन यूरिया का वितरण नहीं हो सका। वहीं रेंडवलिया समिति में निर्धारित तिथि से पहले ही बड़ी संख्या में किसानों को बुला लेने से भारी भीड़ जुट गई। अव्यवस्था के चलते वितरण रोकना पड़ा और कई किसान बिना खाद लिए लौट गए।

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दूसरी ओर निजी दुकानदार किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर 366 रुपये प्रति बोरी की यूरिया 400 से 500 रुपये तक में बेच रहे हैं। किसानों ने समितियों पर पारदर्शी व व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित कराने के साथ ओवररेटिंग पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

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