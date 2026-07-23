Balrampur News: अवैध झटका मशीनों पर कब होगी कार्रवाई, शिकायतों के बावजूद प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। खेतों को नीलगाय, छुट्टा मवेशियों व अन्य वन्य जीवों से बचाने के लिए किसानों द्वारा लगाई जाने वाली झटका मशीनें अब इंसानों और मवेशियों की जान के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। जिले में समय-समय पर करंट लगने से लोगों और पशुओं की मौत की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बावजूद इसके इन मामलों में अक्सर पुलिस केवल पंचनामा और पोस्टमार्टम कर अपनी कार्रवाई पूरी मान लेती है। इसके बाद न तो यह मामले की जांच होती है और न ही मशीन वैध थी या अवैध इसकी जांच। मामले की जांच पूरी करने के बाद भी पुलिस व जिम्मेदार विभाग की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई भी नहीं करती है।जिले

में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी फसलों को मवेशियों से बचाने को लेकर झटका तार लगा रहे हैं। झटका तार लगाने से किसानों के खेतों में खड़ी फसल तो कुछ हद तक बच जाती है लेकिन इसकी चपेट में आने से तमाम मवेशियों की जान तक चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि झटका मशीन लगाने के लिए क्या कोई लाइसेंस या अनुमति दी जाती है। यदि नियम हैं तो उनका पालन कौन सुनिश्चित करता है और यदि स्पष्ट नियम नहीं हैं तो खुलेआम इन मशीनों का उपयोग कैसे हो रहा है। ऐसे में बिजली विभाग, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, कृषि विभाग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खुले खेतों में असुरक्षित तरीके से करंट प्रवाहित करना किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि कहीं अवैध रूप से करंट प्रवाहित करने की शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि फसलों को बचाने के लिए उनके पास प्रभावी विकल्प न होने से उन्हें मजबूरी में ऐसे उपाय अपनाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि फसल सुरक्षा के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाने चाहिए ताकि खेती भी सुरक्षित रहे और किसी की जान भी जोखिम में न पड़े।