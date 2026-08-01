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Balrampur News: उर्वरक की ओवररेटिंग और टैगिंग पर डीएम सख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों के लिए उर्वरक की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने ओवररेटिंग, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। यदि विक्रेताओं ने नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Balrampur News: उर्वरक की ओवररेटिंग और टैगिंग पर डीएम सख्त

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। खरीफ सीजन में किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवररेटिंग, टैगिंग, कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने निर्देश दिए कि फुटकर विक्रेताओं को समय से पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। यदि किसानों को उर्वरक के साथ अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर किया गया या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की गई तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई होगी।

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उन्होंने ऐसे थोक विक्रेताओं की भी जांच कराने के निर्देश दिए जिनका लाइसेंस बलरामपुर में है लेकिन गोदाम दूसरे जिलों में संचालित हो रहे हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

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