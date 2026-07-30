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Balrampur News: पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, महिला से मारपीट व जान से मारने की धमकी; दो पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान एक महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट हुई। पीड़िता मालती देवी ने आरोप लगाया कि 24 जुलाई 2026 को उनके पट्टीदारों ने उनके साथ बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Balrampur News: पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, महिला से मारपीट व जान से मारने की धमकी; दो पर मुकदमा दर्ज

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब एक महिला के साथ कथित रूप से गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटनाक्रम

पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र के ग्राम दौलताबाद ग्रिंट (पूरे इशरी जोत) निवासी मालती देवी पत्नी स्वर्गीय रामराज ने दी गई तहरीर में बताया कि 24 जुलाई 2026 को सुबह करीब 10 बजे पारिवारिक विवाद को लेकर उनके पट्टीदार उमेश पुत्र लालमन तथा रीना देवी पत्नी बेदमन ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।

मारपीट का मामला

आरोप है कि विरोध करने पर दोनों ने डंडे, ईंट तथा थप्पड़-मुक्कों से उनकी पिटाई कर दी। मारपीट में मालती देवी की दाहिनी बाजू में चोटें आईं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह भयभीत हैं।

पुलिस कार्रवाई

घटना के बाद पीड़िता ने थाना रेहरा बाजार पहुंचकर लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रतीक पांडे को सौंपी गई है, जो घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने के साथ संबंधित लोगों के बयान दर्ज करेंगे।

प्रभारी निरीक्षक का बयान

प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में महिला ने किसके खिलाफ शिकायत दी?
महिला ने अपने पट्टीदार उमेश पुत्र लालमन तथा रीना देवी पत्नी बेदमन के खिलाफ शिकायत दी।
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