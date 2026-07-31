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Balrampur News: देवरानी को मनाने निकली वृद्धा की बाइक से टकराकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के निरंजनपुर गांव में एक पारिवारिक विवाद ने शुक्रवार को उग्र मोड़ ले लिया। दो देवरानियों के बीच हुई कहासुनी के बाद बुजुर्ग महिला को रोकने की कोशिश करते समय वह सड़क पर मोटरसाइकिल की चपेट में आ गईं। गंभीर चोटों के बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Balrampur News: देवरानी को मनाने निकली वृद्धा की बाइक से टकराकर मौत

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। श्रीदत्तगंज थाना क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने शुक्रवार को दर्दनाक मोड़ ले लिया। घर के अंदर दो देवरानियों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि बीच-बचाव करने व घर छोड़कर जा रही बहू को रोकने निकली बुजुर्ग महिला सड़क पर मोटरसाइकिल की चपेट में आ गईं। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने मृतका की बहू की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निरंजनपुर निवासी शहीदुननिशा पत्नी सद्दाम ने दर्ज कराई तहरीर में बताया कि घर में उनकी और देवरानी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी।

विवाद के बाद देवरानी ने अपने मायके पक्ष के भाई कलीम को फोन कर बुला लिया। आरोप है कि कलीम अपनी पत्नी, मां तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ मौके पर पहुंचा और देवरानी को अपने साथ ले जाने लगा। परिजनों ने जब समझाने-बुझाने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी व धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद भी आरोपी देवरानी को साथ लेकर जाने लगे। उन्हें रोकने और समझाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य तथा घर की बुजुर्ग महिला भी पीछे-पीछे चल पड़ीं। वह लगातार घर न छोड़ने की गुहार लगाती रहीं। छोटी-सी बात को आपसी बातचीत से सुलझाने की बात कहती रहीं। इसी दौरान आरोपियों में से कुछ लोग मोबाइल से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे। बुजुर्ग महिला ने वीडियो बनाने का विरोध करते हुए मोबाइल पकड़ने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उनका हाथ जोर से खींच दिया, जिससे वह असंतुलित होकर सड़क की ओर जा गिरीं और सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गईं। हादसे में बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चोट लगी। नाक और कान से खून बहने लगा। परिजन तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला मेमोरियल चिकित्सालय रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष अविरल शुक्ल ने बताया कि शहीदुननिशा की तहरीर के आधार पर कलीम, उसकी पत्नी, उसकी मां तथा एक अन्य आरोपी निवासी चंदापुर, थाना श्रीदत्तगंज के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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