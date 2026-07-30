Balrampur News: पारिवारिक विवाद में महिला से मारपीट
Balrampur News: बलरामपुर के दौलताबाद ग्रिंट गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान महिला के साथ मारपीट और धमकी देने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता मालती देवी ने कहा कि उमेश और रीना देवी ने गाली-गालौज करते हुए उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस जांच कर रही है।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के दौलताबाद ग्रिंट गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान महिला से मारपीट और धमकी देने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मालती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 24 जुलाई को पारिवारिक विवाद के दौरान उमेश और रीना देवी ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर डंडे, ईंट तथा थप्पड़-मुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रतीक पांडेय को सौंपी गई है।
निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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