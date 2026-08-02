Balrampur News: रास्ते के विवाद में परिवार पर हमला, चार पर मुकदमा
Balrampur News: बलरामपुर के नरायनपुर मझारी गांव में रास्ते के विवाद के चलते एक परिवार पर हमला हुआ। पीड़िता ने चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के नरायनपुर मझारी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सुमन पत्नी सुन्दर यादव के अनुसार 31 जुलाई को उनकी बेटियां अंजू और मधु गांव के बांध पर गई थीं। इसी दौरान रास्ता निकलने की बात को लेकर गांव के राम भवन से कहासुनी हो गई। आरोप है कि उसी रंजिश में रात करीब साढ़े सात बजे राम भवन अपने साथियों के साथ उनके घर के पास पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा।
विरोध करने पर आरोपियों ने सुमन, उनकी बेटियों अंजू व मधु तथा पति सुन्दर यादव की लात-घूंसों, थप्पड़ों और डंडों से पिटाई कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। आरोप है कि जाते समय आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी देते हुए चले गए। थानाध्यक्ष हरीश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर राम भवन, स्वामीनाथ, बुधना और शिव कुमारी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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