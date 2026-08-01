Balrampur News: पुरानी रंजिश में घर में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा, पिता-पुत्र घायल

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के सुगानगर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने पहले गाली-गलौज की और विरोध करने पर लाठी-डंडों व बोगदे से हमला बोल दिया। घटना में पिता-पुत्र घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला मेमोरियल अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में सुगानगर निवासी ननकऊ पुत्र चिन्हे निषाद ने बताया कि 23 जुलाई 2026 की सुबह करीब आठ बजे वह अपने घर में प्लास्टर का कार्य करवा रहे थे।

इसी दौरान गांव के संचित पुत्र बालराम, बौरे उर्फ राधेश्याम पुत्र कामेश्वर, वेदप्रकाश पुत्र परशुराम और नन्दे पुत्र बालराम एक राय होकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगे। ननकऊ के विरोध करने पर आरोपियों का गुस्सा और बढ़ गया। आरोप है कि चारों लाठी-डंडा और बोगदा लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए वह घर के अंदर भागे, लेकिन आरोपी भी पीछे-पीछे घर में घुस आए और लाठी-डंडों, बोगदे तथा लात-घूसों से हमला कर दिया। शोर सुनकर ननकऊ का बेटा रामकुमार बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी पीटकर घायल कर दिया। घटना के दौरान चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महराजगंज तराई पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने जिला मेमोरियल अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज कराने के बाद पीड़ित ननकऊ ने महराजगंज तराई थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।