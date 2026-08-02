Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: फर्जी दानपत्र से जमीन हड़पने की साजिश का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: बलरामपुर के उतरौला कोतवाली क्षेत्र में एक मामला सामने आया है जहां आरोपी कथित रूप से फर्जी दानपत्र के जरिए भूमि हड़पने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

Balrampur News: फर्जी दानपत्र से जमीन हड़पने की साजिश का आरोप

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। उतरौला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोगुला माफी में कथित रूप से फर्जी दानपत्र और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के प्रयास का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सीता, चेतन उर्फ महेश, सोनू उर्फ हरीश, जोखू और गुरई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मुकदमे में जालसाजी, कूटरचना, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर के अनुसार, विवादित भूमि मूल रूप से बृजमोहन पुत्र राम प्रसाद के नाम दर्ज थी। उनके निधन के बाद राजस्व अभिलेखों में वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम वरासत दर्ज हुई।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: फर्जी दानपत्र से जमीन हड़पने की साजिश का आरोप, पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बाद में भूमि विवाद उपजिलाधिकारी न्यायालय पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में नया खाता दर्ज हुआ और शिकायतकर्ता पक्ष ने विधिवत बैनामा कराकर भूमि पर अपना अधिकार और कब्जा प्राप्त किया। आरोप है कि इसके बावजूद पांचों आरोपितों ने आपसी मिलीभगत से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 18 मार्च 2025 को उप निबंधक कार्यालय उतरौला में एक दानपत्र पंजीकृत कराया। एफआईआर में कहा गया है कि दानपत्र में एक आरोपित ने अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि दान में दर्शा दी, जबकि कुछ लोगों को ऐसे उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया जिनका विवादित भूमि पर वैधानिक अधिकार नहीं था। आरोप है कि इस दस्तावेज के माध्यम से भूमि के स्वामित्व में बदलाव कर वास्तविक स्वामियों के अधिकारों को प्रभावित करने और अवैध लाभ लेने का प्रयास किया गया। प्रभारी निरीक्षक उतरौला कोतवाली अवधेश राज सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब दानपत्र, राजस्व अभिलेख, न्यायालय के आदेश, वरासत संबंधी रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। विवेचना के दौरान दस्तावेजों की वैधता, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और कथित कूटरचना की परिस्थितियों का परीक्षण किया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:करोड़ों की कृषि भूमि हड़पने की साजिश में मुकदमा दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।