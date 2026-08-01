Balrampur News: समाधान दिवस में डीएम सख्त, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

Balrampur News: बलरामपुर के जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने जनसुनवाई को न्याय का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई। किसानों को उन्नत खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। जनसुनवाई को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आमजन को त्वरित न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम बताते हुए जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने शनिवार को तहसील उतरौला में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर जांच करें।

भूमि विवाद एवं संवेदनशील मामलों की कार्रवाई भूमि विवाद एवं अन्य संवेदनशील मामलों में पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई की जाए। समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विद्युत, पेयजल, पेंशन, विकास व अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गई। डीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक फरियादी को समय पर न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निस्तारण कराया जाए। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

योजना लाभार्थियों को वित्तीय सहायता इस दौरान विभिन्न स्वरोजगार व जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र व वित्तीय सहायता भी वितरित की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत प्रकाश पांडे को तीन लाख रुपये तथा राजेश वर्मा को 2.20 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कंचन कौशल को 9.50 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत जतिन गुप्ता को 1.71 लाख रुपये का चेक दिया गया।

कृषि विभाग की पहल एवं मॉनिटरिंग डीएम ने कृषि विभाग की ओर से किसानों को मिनीकिट वितरित करते हुए उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और किसान शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि समाधान दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग होगी और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान 70 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इसमें से मौके पर 10 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी उतरौला, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अन्य तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन वहीं सदर तहसील में एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योति राय ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। यहां 63 मामले आए, जिनमें से चार का मौके पर निस्तारण किया गया। तुलसीपुर में एसडीएम हेमंत गुप्त ने समाधान दिवस में आए प्रार्थना पत्रों की सुनवाईकी। यहां 43 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें नौ का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। अधिकारियों को सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।