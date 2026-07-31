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Balrampur News: गांव में जल निकासी ठप, सड़क व नाली निर्माण की उठी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: गैसड़ी। विकासखंड गैसड़ी की ग्राम पंचायत बनगाई के पुरवा रहमरवा गांव में जल निकासी की

Balrampur News: गांव में जल निकासी ठप, सड़क व नाली निर्माण की उठी मांग

Balrampur News: गैसड़ी। विकासखंड गैसड़ी की ग्राम पंचायत बनगाई के पुरवा रहमरवा गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ग्रामीण गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गांव में नाली के अभाव में सड़कों पर गंदा व बदबूदार पानी जमा रहता है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों पहले बना खड़ंजा मार्ग पूरी तरह टूट चुका है। इसे सही कराने की नितांत आवश्यकता है। जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

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