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Balrampur News: भाजपा नेता ने चौपाल में बतायी सरकार की योजनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के मणिपुर सहजना गांव में भाजपा नेता डॉ विशाल मिश्र ने ग्रामीणों को केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को लाभ पहुँचा रही है। ग्रामीणों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की योजनाओं के बारे में बताया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

Balrampur News: भाजपा नेता ने चौपाल में बतायी सरकार की योजनाएं

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवपुरा ब्लाक के मणिपुर सहजना गांव में भाजपा नेता डॉ विशाल मिश्र ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति के लिए काम कर रही है। यही कारण है कि आज योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को मिल रहा है। पहले पूर्ववर्ती सरकारों में गरीबों की योजनाओं पर भी डाका डालने का काम किया जा रहा था। डॉ विशाल मिश्र ने ग्रामीणों को सरकार की ओर संचालित तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए जिले में कराए जा रहे विकास कार्यो से भी अवगत कराया।

कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अति पिछड़े जिले बलरामपुर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में तमाम बड़े कार्य जैसे विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज का निर्माण फ्लाईओवर के साथ-साथ सड़कों का जाल बिछाने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों को बैग, पाठ्य सामग्री और ग्रामीणों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राम कुमार मिश्र, राजेन्द्र पाण्डेय, मदन गोपाल शुक्ल, तुलसीराम यादव, सूरज गुप्ता, सतीश गुप्ता, अनोखी लाल, संतोष तिवारी, दिवाकर, पवन कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसी तरह से उन्होंने संगीतपुर मुरहा गांव में भी बूथ अध्यक्ष पवन कुमार, कुलदीप, अखिलेख मिश्रा, कौशल आदि के साथ ग्रामीणों को जागरूक कर उपहार वितरित किया।

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