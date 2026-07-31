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Balrampur News: तुलसीपुर के वरिष्ठ कवि डॉ. ओम प्रकाश मिश्र 'प्रकाश' को मिला कृष्णचन्द्र हैरत सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के तुलसीपुर के वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. ओम प्रकाश मिश्र 'प्रकाश' को गोंडा में आयोजित काव्य कलश कार्यक्रम में कृष्णचंद्र हैरत सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र के साहित्यकारों में उत्साह है। डॉ. मिश्र की साहित्य सेवा ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।

तुलसीपुर के वरिष्ठ कवि डॉ. ओम प्रकाश मिश्र 'प्रकाश' को मिला कृष्णचन्द्र हैरत सम्मान
तुलसीपुर के वरिष्ठ कवि डॉ. ओम प्रकाश मिश्र 'प्रकाश' को मिला कृष्णचन्द्र हैरत सम्मान

Balrampur News: तुलसीपुर,(बलरामपुर), संवाददाता। बलरामपुर के आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, पुरानी बाजार निवासी वरिष्ठ साहित्यकार एवं राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी कवि डॉ. ओम प्रकाश मिश्र 'प्रकाश' को गोंडा के टाउनहॉल में आयोजित काव्य कलश कार्यक्रम में कृष्णचन्द्र हैरत सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉ. मिश्र की इस उपलब्धि पर जनपद बलरामपुर के साहित्यकारों में हर्ष की लहर है। वरिष्ठ साहित्यकार विनोद सिंह 'कलहंस', कन्हैया लाल वर्मा, नीता सिंह नवल, सौरभ जैन 'सुमन', शिवाकांत मिश्रा 'विद्रोही', नीरज पांडे, सविता बृजेश, अजय प्रधान, प्रशांत मिश्रा, चंद्रशेखर मिश्रा, संत शरण त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह 'झंझट' सहित अनेक रचनाकारों ने डॉ. मिश्र को बधाई दी है।राष्ट्रीय

भावों और ओजस्वी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध डॉ. ओम प्रकाश मिश्र 'प्रकाश' लंबे समय से साहित्य सेवा में सक्रिय हैं। इस सम्मान से पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित हुआ है।

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