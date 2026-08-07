Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Balrampur News: घर में घुसकर महिला को पीटा, देवर पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

Balrampur News: बलरामपुर के जमुनीखुर्द गांव में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला ने अपने देवर पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Balrampur News: घर में घुसकर महिला को पीटा, देवर पर केस

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। गैसड़ी कोतवाली क्षेत्र के जमुनीखुर्द गांव में घरेलू विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब एक महिला ने अपने देवर पर घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जमुनीखुर्द गांव निवासी सीतापति पांडेय पत्नी धर्मपाल पांडेय ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि 6 अगस्त शाम करीब 3 बजे उनके देवर जगतपाल पुत्र त्रिजोगी नारायण पांडेय बिना अनुमति उनके घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने विवाद शुरू करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वह और उनका परिवार भयभीत है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।