Balrampur News: घर में घुसकर महिला को पीटा, देवर पर केस
Balrampur News: बलरामपुर के जमुनीखुर्द गांव में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला ने अपने देवर पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। गैसड़ी कोतवाली क्षेत्र के जमुनीखुर्द गांव में घरेलू विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब एक महिला ने अपने देवर पर घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जमुनीखुर्द गांव निवासी सीतापति पांडेय पत्नी धर्मपाल पांडेय ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि 6 अगस्त शाम करीब 3 बजे उनके देवर जगतपाल पुत्र त्रिजोगी नारायण पांडेय बिना अनुमति उनके घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने विवाद शुरू करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वह और उनका परिवार भयभीत है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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