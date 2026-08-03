Balrampur News: गांव पहुंचकर डीएम ने परखी जमीन की हकीकत

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। राजस्व न्यायालयों में लंबित भूमि संबंधी वादों के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण की दिशा में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने सोमवार को अपने न्यायालय में विचाराधीन मामलों की गांव पहुंचकर स्थलीय जांच की। उन्होंने सदर तहसील के ग्राम धुसाह, सेखुईकला व हसुवाडोल में भूमि विवादों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर निरीक्षण कर अभिलेखों का मिलान कराया। अधिकारियों को तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सबसे पहले जिलाधिकारी ग्राम धुसाह पहुंचे, जहां गाटा संख्या 292 से संबंधित एक पंजीकृत विक्रय विलेख में कम स्टांप शुल्क लगाए जाने के मामले की जांच की गई। यह प्रकरण भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 7(3)(सी) के तहत जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है।

निरीक्षण के दौरान भूमि की अवस्थिति, वर्तमान उपयोग, सीमांकन तथा उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का गहन परीक्षण किया। साथ ही वादी एवं संबंधित अधिकारियों से मामले की विस्तृत जानकारी लेकर मौके की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। इसके बाद जिलाधिकारी ग्राम सेखुईकला और हसुवाडोल पहुंचे, जहां लंबे समय से लंबित भूमि विवादों की स्थलीय जांच की। उन्होंने दोनों पक्षों की मौजूदगी में भूमि का निरीक्षण किया, पक्षकारों की दलीलें सुनीं और राजस्व अभिलेखों का मिलान कराया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालय में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ-साथ मौके की वास्तविक स्थिति का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो और मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने कहा कि स्थलीय निरीक्षण से वास्तविक तथ्यों की पुष्टि होती है और न्यायालय को प्रमाणिक आधार पर निर्णय लेने में सुविधा मिलती है। प्रशासन की प्राथमिकता प्रत्येक वादकारी को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय दिलाना है। निरीक्षण के दौरान एआईजी स्टांप सुशील कुमार, तहसीलदार सदर अभिनव चौहान, संबंधित ग्रामों के लेखपाल, वादी पक्ष के अधिवक्ता, वादकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।