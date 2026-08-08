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Balrampur News: शूटिंग में एम वाई उस्मानी कॉलेज की हजरा रही चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर संवाददाता माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन मंडल की

शूटिंग में एम वाई उस्मानी कॉलेज की हजरा रही चैंपियन
शूटिंग में एम वाई उस्मानी कॉलेज की हजरा रही चैंपियन

Balrampur News: बलरामपुर संवाददाता माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन मंडल की देखरेख में शनिवार को गांधी रेलवे कॉलोनी इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय विद्यालयी शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती के बालक-बालिकाओं ने प्रतिभाग किया।अंडर-19 बालिका राइफल शूटिंग में बलरामपुर की खिलाड़ियों का दबदबा रहा। एमवाई उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला की हजरा बानो ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी विद्यालय की संजना देवी ने द्वितीय व निकिता मौर्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीनों स्थानों पर बलरामपुर की खिलाड़ियों के कब्जा जमाने से विद्यालय में खुशी का माहौल रहा।वहीं

अंडर-17 बालिका वर्ग में गोंडा की खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। सुभाष इंटर कॉलेज गोंडा की महक शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोंडा की सरस्वती द्वितीय और इसी विद्यालय की वैष्णवी दुबे तृतीय स्थान पर रहीं।विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश द्विवेदी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में गोंडा के सचिव राजेश पाण्डेय, अतुल सिंह, संदीप शुक्ला तथा बलरामपुर से मोहम्मद सुहेल, प्रशांत सिंह व पंकज पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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