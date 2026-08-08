Balrampur News: शूटिंग में एम वाई उस्मानी कॉलेज की हजरा रही चैंपियन
Balrampur News: बलरामपुर संवाददाता माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन मंडल की
Balrampur News: बलरामपुर संवाददाता माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन मंडल की देखरेख में शनिवार को गांधी रेलवे कॉलोनी इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय विद्यालयी शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में देवीपाटन मंडल के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती के बालक-बालिकाओं ने प्रतिभाग किया।अंडर-19 बालिका राइफल शूटिंग में बलरामपुर की खिलाड़ियों का दबदबा रहा। एमवाई उस्मानी इंटर कॉलेज उतरौला की हजरा बानो ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी विद्यालय की संजना देवी ने द्वितीय व निकिता मौर्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तीनों स्थानों पर बलरामपुर की खिलाड़ियों के कब्जा जमाने से विद्यालय में खुशी का माहौल रहा।वहीं
अंडर-17 बालिका वर्ग में गोंडा की खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। सुभाष इंटर कॉलेज गोंडा की महक शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोंडा की सरस्वती द्वितीय और इसी विद्यालय की वैष्णवी दुबे तृतीय स्थान पर रहीं।विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश द्विवेदी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में गोंडा के सचिव राजेश पाण्डेय, अतुल सिंह, संदीप शुक्ला तथा बलरामपुर से मोहम्मद सुहेल, प्रशांत सिंह व पंकज पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।