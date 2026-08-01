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Balrampur News: बाढ़ से पहले अलर्ट मोड में प्रशासन, संवेदनशील गांवों में पहुंचीं राहत चौपालें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बाढ़ संवेदनशील गांवों में राहत चौपाल आयोजित की गई, जहां ग्रामीणों को बाढ़ से संबंधित सावधानियों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने आपातकालीन सेवाओं के उपयोग करने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की।

Balrampur News: बाढ़ से पहले अलर्ट मोड में प्रशासन, संवेदनशील गांवों में पहुंचीं राहत चौपालें

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन के निर्देश पर बाढ़ संवेदनशील गांवों में राहत एवं बचाव संबंधी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को विभिन्न गांवों में राहत चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने लोगों से प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने, अफवाहों से दूर रहने तथा किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने की अपील की।

शनिवार को तहसील तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम कोइलखार एवं सेहियापुर में एसडीआरएफ तथा ग्राम बेल्हा और करमहना में फ्लड पीएसी 30वीं वाहिनी गोंडा की टीम ने राहत चौपाल लगाकर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया। टीमों ने ग्रामीणों को बताया कि मौसम विभाग या जिला प्रशासन की चेतावनी मिलते ही परिवार के सभी सदस्यों को पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। सूखा राशन, पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी व जरूरी दस्तावेज प्लास्टिक में सुरक्षित पैक कर ऊंचे स्थान पर रखें। घर खाली करने की नौबत आने पर बिजली का मुख्य स्विच और गैस सिलेंडर बंद कर दें तथा मवेशियों और कीमती सामान को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। प्रशिक्षण में बताया गया कि बाढ़ आने की स्थिति में प्रशासन द्वारा चिन्हित राहत शिविरों अथवा सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर ही शरण लें। बिजली के उपकरणों को बंद रखें। बच्चों, बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। किसी आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस सेवा, जिला कंट्रोल रूम 05263-1077 व मोबाइल नंबर 9170277336 पर तत्काल संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि बाढ़ के पानी में अनावश्यक प्रवेश न करें, कच्चे या जर्जर मकानों में रहने से बचें तथा केवल उबला हुआ अथवा क्लोरीनयुक्त पानी ही पीएं। बीमारी होने पर झाड़-फूंक के बजाय तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद घर में प्रवेश करने से पहले भवन की मजबूती व बिजली के तारों की जांच अवश्य करा लें तथा कीचड़ और मृत पशुओं का तत्काल निस्तारण कराएं ताकि संक्रामक बीमारियां न फैलें। इस दौरान एसडीआरएफ प्रभारी कार्तिकेय मिश्रा, फ्लड पीएसी प्रभारी चुम्मन दूबे, मास्टर ट्रेनर रमजान अली अंसारी, संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

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