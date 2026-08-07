Balrampur News: रास्ते के विवाद में युवक पर लाठी-डंडों से पीटा, रिपोर्ट दर्ज
Balrampur News: बलरामपुर के हराडीह देवपुरा गांव में रास्ते के विवाद ने हिंसक मोड़ लिया। युवक दिलेराम पर लाठी-डंडों से हमला हुआ और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। हर्रैया थाना क्षेत्र के हराडीह देवपुरा गांव में रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर घायल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी दिलेराम पुत्र छेदी ने तहरीर देकर बताया कि छह अगस्त की सुबह करीब आठ बजे रास्ते से आने-जाने को लेकर गांव के ही कमलेश पुत्र बेकारू से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कमलेश ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर उसने लाठी और डंडे से हमला कर दिया, जिससे दिलेराम घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित ने हर्रैया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह को सौंपी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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