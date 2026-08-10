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Balrampur News: बिजली का केबल हटाने के विवाद में पड़ोसी दंपती की पिटाई का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर के गनवरिया गांव में बिजली के केबल को हटाने को लेकर विवाद हुआ। पड़ोसी की शिकायत पर, आरोपी ने युवक के साथ गाली-गलौज की और लाठी से हमला कर दिया, जिससे युवक को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

Balrampur News: बिजली का केबल हटाने के विवाद में पड़ोसी दंपती की पिटाई का आरोप

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। देहात कोतवाली क्षेत्र के गनवरिया गांव में घर की दीवार से सटाकर बांधे गए बिजली के केबल को हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि केबल हटाने की बात कहने पर पड़ोसी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर युवक से गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में युवक के सिर में गंभीर चोट आई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी व उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गनवरिया गांव निवासी कौशल पुत्र छोटकू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ अगस्त की शाम करीब सात बजे उसके पड़ोसी हरिराम पुत्र रक्षाराम ने बिजली का केबल उसके घर की दीवार से सटाकर बांध दिया।

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केबल कटा था, जिससे सुरक्षा को लेकर खतरा बना था। उसने हरिराम से केबल हटाकर दूसरा केबल लगाने को कहा। इसी बात को लेकर हरिराम व उनकी पत्नी नाराज होकर कौशल के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुई मारपीट से मौके पर अफरातफरी मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। मारपीट में कौशल के सिर में गंभीर चोट लग गई। घटना के बाद आरोपी पक्ष जान से मारने की धमकी देकर मौके से चला गया। इसके बाद पीड़ित ने देहात कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि कौशल की तहरीर के आधार पर हरिराम व उसकी पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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