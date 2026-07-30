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Balrampur News: गुरु पर्व पर पीठाधीश्वर को त्रिशूल-डमरू किया गया भेंट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: बलरामपुर में गुरु पर्व पर देवीपाटन मंदिर धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा और सनातन परंपरा के प्रतीक डमरू और त्रिशूल भेंट किए। पीठाधीश्वर महंथ मिथिलेश नाथ योगी ने धर्म, संस्कृति, और सेवा का संदेश दिया। भक्तों ने सुख-समृद्धि की कामना के साथ भक्ति भाव से पूजा-अर्चना की।

Balrampur News: गुरु पर्व पर पीठाधीश्वर को त्रिशूल-डमरू किया गया भेंट

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। गुरु पर्व के पावन अवसर पर शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर धाम तुलसीपुर में गुरुभक्ति और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा और सनातन परंपरा के प्रतीक डमरू सहित त्रिशूल भेंट कर गुरु परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। गुरु पर्व का यह आयोजन श्रद्धा, भक्ति और भारतीय सनातन संस्कृति की गरिमा का जीवंत उदाहरण बना। पीठाधीश्वर महंथ मिथिलेश नाथ योगी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, श्रद्धालुओं एवं गणमान्य नागरिकों को आशीर्वचन देते हुए धर्म, संस्कृति, सेवा और सामाजिक सद्भाव को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुरु का सान्निध्य व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है।

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गुरु पर्व के अवसर पर शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर धाम में दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, शांति एवं जनकल्याण की कामना की। मंदिर परिसर पूरे दिन भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर रहा। आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने श्रद्धा और सनातन परंपरा के प्रतीक डमरू सहित त्रिशूल भेंट कर गुरु परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और देवीपाटन पीठाधीश्वर महंथ मिथिलेश नाथ योगी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सदर विधायक पल्टूराम, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, पूर्व चेयरमैन अनूप चंद्र गुप्त, प्रदीप सिंह, अशोक सिंह, संजय शुक्ल, डीपी सिंह बैस, गौरव मिश्र व शिवम मिश्र सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने भी देवीपाटन पीठाधीश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया।

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