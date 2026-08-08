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Balrampur News: अस्पताल में डिप्टी सीएम को मिलीं अव्यवस्थाएं, सुधार की दी हिदायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: अस्पताल में डिप्टी सीएम को मिलीं अव्यवस्थाएं, सुधार की दी हिदायतअस्पताल में डिप्टी सीएम को मिलीं अव्यवस्थाएं, सुधार की दी हिदायतअस्पताल में डिप्टी

Balrampur News: अस्पताल में डिप्टी सीएम को मिलीं अव्यवस्थाएं, सुधार की दी हिदायत

Balrampur News: पेज तीन की प्रस्तावित लीड... डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शनिवार को जिला मेमोरियल अस्पताल का किया निरीक्षण, देखी हकीकत

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निरीक्षण

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पैसा लेने की शिकायत पर दिया जांच का निर्देश, कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई

अस्पताल की स्थिति

डिप्टी सीएम बोले: भरे जाएंगे चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद

बलरामपुर, संवाददाता। जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को जिला मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां मिलीं, जिसपर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सीएमओ और अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी। डिप्टी सीएम ने अस्पताल में पैसा लेने की शिकायत मिलने पर जांच के निर्देश दिए हैं। पूर्व सूचना के बावजूद अस्पताल की कई व्यवस्थाएं विपरीत पायी गई। वार्डों में सीलन, फायर यंत्रों के ठीक न होने और बेड पर दुकान से आयी नई चद्दर बिछी होने पर भी उन्होंने आपत्ति जतायी। उन्होंने दो टूक कहा कि समय रहते सभी व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाए। जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ाई जाए।

इमरजेंसी सेवा का निरीक्षण

जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले इमरजेंसी सेवा का निरीक्षण किया। मरीजों से वार्ता कर अभिलेखों को देखा। इमरजेंसी में लगे फायर सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट न लिखी होने पर उन्होंने नाराजगी जतायी। जहां यह फायर सिलेंडर लगा था, उसी के नीचे मरीज भर्ती था। सिलेंडर लटक रहा था। उन्होंने खुद उस सिलेंडर को वहां से हटवाया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, शौचालयों आदि का निरीक्षण किया। यद्यपि डिप्टी सीएम अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था से संतुष्ट जरूर नजर आए। इन सबके बावजूद कमरों में सीलन, उपकरणों की खराबी और उसके रख रखाव में बरती जा रही लापरवाही पर उन्होंने घोर नाराजगी व्यक्त की। वार्ड में दुकान से आया नया चद्दर बिछाया गया था। जिसपर भी उन्होंने प्रश्न किया। कहा कि बेहतर होता अगर इसे एक बार धुलकर बिछाया गया होता। कमरों में सीलन और टपकती छतों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। जिसपर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि पुरानी विल्डिंग है इसलिए ऐसी समस्याएं हैं। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि रोगी सहायता समिति के पैसों से इसकी मरम्मत करायी जाए। बरसात के बाद पूरा स्टीमेट भेजा जाए, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। सीएमओ डॉ मुकेश कुमार रस्तोगी, सीएमएस डॉ हीरा लाल व क्वालिटी प्रबंधक डॉ रुचि पाण्डेय ने डिप्टी सीएम को अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। सदर विधायक पल्टूराम ने डिप्टी सीएम से व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ करने की मांग की।

रिक्त पदों की भरपाई

डिप्टी सीएम बोले: भरे जाएंगे चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बलरामपुर जनपद आकांक्षी जिला है। उनके समक्ष चिकित्सक, स्टाफ नर्स व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि दवाओं की कोई कमी नहीं है। सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। सीएमओ व अन्य स्वास्थ्य अधिकारी विधायक से लेकर निचले स्तर से लेकर जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर ओपीडी को बढ़ाएं। कहा कि जिले के सभी जिला अस्पतालों के साथ साथ सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के साथ-साथ व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा।

पुराने वाहनों का निस्तारण

पुरानी गाड़ियों को किया जाएगा कंडम, स्क्रैप का भी होगा निस्तारण

डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केन्द्रों में जो जर्जर व पुराने वाहन हैं उन्हें कंडम घोषित कर दिया जाए। स्क्रैप का भी निस्तारण कराया जाए। जिससे नए वाहन उपलब्ध कराए जा सकें। डिप्टी सीएम ने अस्पताल क्वालिटी प्रबंधक डॉ रुचि को निर्देश दिया कि सभी चिकित्सक व कर्मियों को अग्निशमन यंत्र को चलाने का प्रशिक्षण दिलाया जाए, जिससे विपरीत परिस्थिति पड़ने पर इससे निपटा जा सके। जिसपर क्वालिटी प्रबंधक ने अवगत कराया कि पहले ही इसकी ट्रेनिंग दिला दी गई है। आगे भी सभी चिकित्सक व कर्मियों को प्रशिक्षित कराया जाएगा। जन औषधि केन्द्र पर ईमानदारी से दवाओं को बिक्री करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। कहा कि तराई का इलाका है, यहां सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसे में एंटी स्नैक वेनम सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य बिन्दुओं पर भी आवश्यक निर्देश दिए।

सामान्य प्रश्न

डिप्टी सीएम ने किस अस्पताल का निरीक्षण किया?
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण किया।
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