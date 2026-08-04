Balrampur News: सड़क किनारे घनी झाड़ियां, हादसों व तेंदुए की आशंका से ग्रामीण सहमे
Balrampur News: गैसड़ी क्षेत्र में सड़क किनारे घनी झाड़ियों ने राहगीरों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। दृश्यता कम होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों के आने का डर भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से झाड़ियों की सफाई की मांग की है। लोक निर्माण विभाग ने सफाई का आश्वासन दिया है।
Balrampur News: गैसड़ी, संवाददाता। नेपाल सीमा से सटे गैसड़ी क्षेत्र में सड़क किनारे उगी घनी झाड़ियां राहगीरों के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। झाड़ियों के कारण दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है, वहीं जंगल से सटे क्षेत्रों में तेंदुए समेत अन्य जंगली जानवरों के आने का भी डर बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से तत्काल झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की है। बघेलखंड के निकट पेरा पुल मोड़ पर घनी झाड़ियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीण विरंजन जायसवाल, कल्लू पासवान और सुरजीत यादव ने बताया कि इस क्षेत्र में कई बार तेंदुआ भी देखा जा चुका है।
जंगल से सटे होने के कारण शाम ढलते ही लोग इस मार्ग से गुजरने से कतराते हैं। इसी तरह गैसड़ी-बालापुर संपर्क मार्ग पर खमरिया से नए नगर तक सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियां भी राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। स्थानीय निवासी अर्जुन साहू और सुभाष यादव ने बताया कि समय पर सफाई न होने से दुर्घटना और वन्य जीवों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र ने बताया कि सड़क किनारे उगी झाड़ियों की जल्द ही सफाई कराकर मार्ग को सुरक्षित बनाया जाएगा।
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