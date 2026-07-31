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Balrampur News: विद्यालय समय में सुरक्षा बढ़ाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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Balrampur News: तुलसीपुर के बालिका विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने विद्यालय खुलने और छुट्टी के समय गश्त, महिला पुलिस की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों की अपील की है ताकि छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

Balrampur News: विद्यालय समय में सुरक्षा बढ़ाने की मांग

Balrampur News: तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर क्षेत्र के बालिका विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से विद्यालय खुलने और छुट्टी के समय विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि स्कूल गेट, प्रमुख चौराहों और मार्गों पर अवांछित तत्वों की मौजूदगी से छात्राओं को असहजता का सामना करना पड़ता है। इससे अभिभावकों में भी चिंता बढ़ रही है। लोगों ने उपजिलाधिकारी के साथ पुलिस प्रशासन से विद्यालयों के समय नियमित गश्त, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती व एंटी रोमियो टीम की सक्रिय निगरानी सुनिश्चित कराने की मांग की है। साथ ही स्कूलों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने की भी अपील की गई है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बेटियों की शिक्षा तभी सार्थक होगी, जब उन्हें सुरक्षित और निर्भय वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।

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